Песков объяснил решение о введении в России частичной мобилизации

«О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении президент [России Владимир] Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран», — рассказал Песков.
Пресс-секретарь президента рассказал, что правительство страны в кратчайшие сроки определит категории тех граждан, кто получит отсрочку от частичной мобилизации. Также, отвечая на вопрос журналистов о том, на какой период рассчитана частичная мобилизация, Песков отметил, что в указе президента о сроках не говорится.
Кроме того, Песков рассказал, что факты атак на некоторые регионы России со стороны украинских войск, о которых упомянул в среду в обращении Путин, хорошо известны.
«Обстрелы, о которых сообщалось несколько дней тому назад, Белгородская область, Курская и другие. Эти обстрелы, эти факты хорошо известны. Работают наши следователи там», — рассказал представитель Кремля.
Песков также отказался раскрыть тематику неопубликованного седьмого пункта указа о частичной мобилизации. Представитель Кремля подчеркнул, что этот пункт для «служебного пользования», поэтому раскрыть его не может.
«Я единственное, что вам могу сказать: вот Сергей Шойгу в своем интервью сказал — 300 тыс. человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тыс. человек», — рассказал Песков.
Ранее в среду президент РФ подписал указ о частичной мобилизации в стране. Глава государства указал в своем обращении к гражданам, что это решение было принято для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа. Он добавил, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Кроме того, президент отметил, что Запад начал применять ядерный шантаж.
Так, 23 августа экс-министр иностранных дел Великобритании, уже действующий премьер-министр страны Лиз Трасс заявила о том, что готова применить ядерное оружие «в случае необходимости», если станет премьер-министром Великобритании. Она отметила, что это «важная обязанность для премьер-министра».
Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Отсрочка от призыва предоставляется сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса. Призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и в первую очередь те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Шойгу отметил, что ни студентов военных вузов, ни солдат-срочников этот процесс не коснется. Он указал, что в России огромный мобилизационный ресурс тех, кто служил и имеет боевой опыт, — их почти 25 млн. Частичной мобилизации подлежит порядка 300 тыс. человек.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что льготы для участников спецоперации по защите Донбасса будут распространены и на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию. В их числе — медицинские и налоговые льготы, бесплатное получение дополнительного профессионального образования.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля. Ключевые цели спецоперации — защита ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве неоднократно подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.