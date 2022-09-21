Подлежащим частичной мобилизации разъяснят порядок выезда за границу

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
«Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующем законе, поэтому давайте мы чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли решения о закрытии границ для тех, кто подлежит частичной мобилизации.