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12:58 (мск), источник: © РИА Новости

Подлежащим частичной мобилизации разъяснят порядок выезда за границу

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации, предложил набраться терпения, так как «разъяснения последуют».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

«Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующем законе, поэтому давайте мы чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли решения о закрытии границ для тех, кто подлежит частичной мобилизации.

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