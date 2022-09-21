Володин предложить обсудить мобилизацию депутатов Госдумы

«Давайте мы со своей стороны также этот вопрос оперативно изучим. Тот, кто может быть востребован, — надо принимать решение. У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие, но также давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть, добровольцем», — сказал он.
Согласно действующему законодательству, депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников.
Указ Путина уже подписан и опубликован. Согласно документу, мобилизация начинается с 21 сентября. Отсрочку смогут получить работники оборонно-промышленных предприятий. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда.