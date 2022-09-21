Загрязненный залив в Эквадоре очистят «плавучими островами»Это поможет справиться с загрязняющими веществами и бактериями
Фоторепортажи
9Начало нового учебного года в школах России
38Скончался Михаил Горбачев
Главное
Частичная мобилизация: важное
15:21 (мск), источник: Ведомости

Володин предложить обсудить мобилизацию депутатов Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании, предложил обсудить вопрос об участии в спецоперации на Украине тех депутатов и сотрудников аппарата ГД, которые могли бы быть востребованы во время частичной мобилизации в России.

Источник: РИА "Новости"

«Давайте мы со своей стороны также этот вопрос оперативно изучим. Тот, кто может быть востребован, — надо принимать решение. У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие, но также давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть, добровольцем», — сказал он.

Согласно действующему законодательству, депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников.

Указ Путина уже подписан и опубликован. Согласно документу, мобилизация начинается с 21 сентября. Отсрочку смогут получить работники оборонно-промышленных предприятий. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин подписал указ о частичной мобилизации: в армию призовут 300 000 человек
Возраст, пол и яркий внешний вид регулярно становятся причиной отказа при приеме на работу
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГосдумазаконВолодин Вячеслав