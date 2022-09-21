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15:48 (мск), источник: Ведомости

В Евросоюзе заявили, что не воюют с Россией

Евросоюз с Россией не воюет, а поддерживает Украину в защите независимости и территориальной целостности, заявил в среду представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя по просьбе журналистов выступление президента России Владимира Путина.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Конечно, мы не воюем с Россией. Мы поддерживаем право Украины защищать свой суверенитет, территориальную целостность», — заявил ТАСС Стано.

Он назвал объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации сигналом о том, что Россия якобы заинтересована в «продолжении войны».

«Это еще раз показывает, что Путин не заинтересован в мире. Это четкий сигнал международному сообществу, что он заинтересован только в дальнейшей разрушающей войне», — заявил Стано.

Ранее первый замглавы АП Кириенко заявил, что НАТО воюет против России руками украинцев. Руководство Украины отдало свою страну, территорию и граждан в использование для фундаментального противостояния Запада против России, пояснил Кириенко.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву.

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