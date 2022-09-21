В Евросоюзе заявили, что не воюют с Россией

«Конечно, мы не воюем с Россией. Мы поддерживаем право Украины защищать свой суверенитет, территориальную целостность», — заявил ТАСС Стано.
Он назвал объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации сигналом о том, что Россия якобы заинтересована в «продолжении войны».
«Это еще раз показывает, что Путин не заинтересован в мире. Это четкий сигнал международному сообществу, что он заинтересован только в дальнейшей разрушающей войне», — заявил Стано.
Ранее первый замглавы АП Кириенко заявил, что НАТО воюет против России руками украинцев. Руководство Украины отдало свою страну, территорию и граждан в использование для фундаментального противостояния Запада против России, пояснил Кириенко.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву.