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Частичная мобилизация: важное
16:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Соавтор поправок в УК о мобилизации Вяткин объяснил, почему депутаты не могут уйти воевать

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») утверждает, что для парламентариев было бы «самым легким решением» пойти воевать. Однако, по его словам, депутаты не могут этого сделать, потому что обязаны «донести важность ситуации» до людей. Вяткин — один из соавторов поправок о введении в УК понятий «мобилизация» и «военное положение». Этот закон Госдума накануне приняла сразу во втором и третьем чтении. Сегодня, 21 сентября, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

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На сегодняшнем заседании Госдумы ее спикер Вячеслав Володин сказал, что депутаты и сотрудники Думы могут стать добровольцами в военной операции на Украине. Он призвал депутатов «себя спросить, какая помощь будет эффективной». Как заявил в ходе своего выступления Дмитрий Вяткин, «иной раз кажется, что, наверное, уйти от решения вот здесь (в Госдуме.— “Ъ”) проблем и написать заявление, уйти на фронт — это, наверное, самое легкое решение».

Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане. Которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью. Мы посмотрим — как будто бы две реальности: одна фронтовая, одна мирная — праздники, фейерверки над каждым городом. Все увеселительные заседания полны людей. И тем не менее на нас лежит обязанность и ответственность за то, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем мы можем поговорить, до кого мы можем дотянуться.

Дмитрий Вяткин
депутат Госдумы («Единая Россия»)

О намерении отправиться воевать на Украину на заседании Госдумы заявил только депутат Юрий Швыткин («Единая Россия»), участвовавший в войне в Чечне. Он направил шесть заявлений на мобилизацию. Володин пообещал их рассмотреть и удовлетворить.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заверил, что «если будет нужно Родине», то депутаты готовы «встать в строй». «Другой вопрос, что сейчас мы занимаемся той работой, которую без нас, наверное, вряд ли кто-то сделает», — утверждает Толстой. На уточняющий вопрос о готовности «встать в строй» он ответил: «Мы все и так в нем находимся».

Принятый Госдумой и одобренный Советом федерации закон о поправках в УК предусматривает тюремный срок за оставление части в период боевых действий и неисполнение приказа командира. За добровольную сдачу в плен грозит до десяти лет. В УК также вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Инициаторы поправок — сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди, а также девять депутатов: Дмитрий Вяткин, Эрнест Валеев, Василий Пискарев, Андрей Картаполов (все — от «Единой России»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Олег Нилов («Справедливая Россия — за правду»), Владислав Даванков («Новые люди»), Виктор Соболев, Николай Коломейцев (оба — от КПРФ). Картаполов накануне утверждал, что принятые поправки УК не являются подготовкой ко всеобщей мобилизации.

Лаура Кеффер

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