16:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Соавтор поправок в УК о мобилизации Вяткин объяснил, почему депутаты не могут уйти воевать
Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») утверждает, что для парламентариев было бы «самым легким решением» пойти воевать. Однако, по его словам, депутаты не могут этого сделать, потому что обязаны «донести важность ситуации» до людей. Вяткин — один из соавторов поправок о введении в УК понятий «мобилизация» и «военное положение». Этот закон Госдума накануне приняла сразу во втором и третьем чтении. Сегодня, 21 сентября, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.