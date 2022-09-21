17:03 (мск), источник: Ведомости
Кадыров прокомментировал объявление о частичной мобилизации
Решение о частичной мобилизации в России поставило «киевскую верхушку» и НАТО в безвыходное положение, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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«Сегодняшнее обращение к россиянам Верховного Главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО. Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры», — опубликовал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чеченской республики подчеркнул, что полностью поддерживает решение президента о частичной мобилизации резервистов. По его словам, на протяжении последних лет ведется война против России: она была развязана «самым подлым образом» и раньше несла скрытую форму, но теперь очевидна всем. По мнению Кадырова, проведение спецоперации — «вынужденная мера для противостояния врагу».
Путин подписал указ об объявлении в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. Президент подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. По его словам, принятое решение о частичной мобилизации «в полной мере адекватно тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». В своем обращении к россиянам Путин заявил о желании Запада «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию.