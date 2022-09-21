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18:36 (мск), источник: © РИА Новости

Россия больше не допустит ошибок, подрывающих ее суверенитет, заявил Путин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Любое ослабление суверенитета представляет угрозу для России, заявил Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», — сказал Путин на концерте по случаю 1160-летия зарождения российской государственности.

Он добавил, что Россия столетиями строилась как общий и родной дом для людей множества национальностей и вероисповеданий.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на жестокие нашествия врагов, раздробленность и трагедию междоусобиц, имевшие место в российской истории, мрачные периоды всегда сменялись этапами возрождения.

«Героические поколения нашего народа побеждали трудности и невзгоды, превозмогали все испытания, созидали, умножали величие нашего Отечества и покрывали славой свои имена», — отметил президент.

Глава государства заявил, что никому не под силу разрушить такие российские ценности, как верность правде и справедливости, сострадание, готовность добиваться благополучия не для себя одного, а для всей страны.

Никто и никогда не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру.

Владимир Путин
президент Российской Федерации

Путин также отметил самобытность российской цивилизации.

«И за свое Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции мы будем бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших потомков, ради России, ее великой истории и великого будущего», — заявил глава государства.

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