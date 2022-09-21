Байден обвинил Россию в нарушении основных принципов устава ООН

«Президент Путин выступил с открытыми ядерными угрозами в адрес Европы и безрассудным пренебрежением к обязанностям режима нераспространения», — заявил Джо Байден во время речи в Генассамблее ООН.
«Теперь Россия призывает больше солдат вступить в бои, и Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться аннексировать части Украины — чрезвычайно существенное нарушение устава ООН», — сказал Байден. Президент США назвал действия России на Украине «беззастенчивым нарушением основных принципов устава ООН».
Ранее сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыву будут подлежать граждане из запаса и проходившие военную службу, перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку.