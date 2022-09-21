Землетрясение магнитудой 7,5 оставило жителей Мексики без света Эпицентр находился в 37 километрах от города Аквилы на глубине в 15 километров
Фоторепортажи
12Погиб актер Сергей Пускепалис
9Начало нового учебного года в школах России
Главное
Частичная мобилизация: важное
18:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден обвинил Россию в нарушении основных принципов устава ООН

Президент США Джо Байден заявил, что действия России являются «существенным нарушением устава ООН». Так Байден прокомментировал объявленную в РФ частичную мобилизацию, слова президента США приводит CNN.

Источник: AP 2022

«Президент Путин выступил с открытыми ядерными угрозами в адрес Европы и безрассудным пренебрежением к обязанностям режима нераспространения», — заявил Джо Байден во время речи в Генассамблее ООН.

«Теперь Россия призывает больше солдат вступить в бои, и Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться аннексировать части Украины — чрезвычайно существенное нарушение устава ООН», — сказал Байден. Президент США назвал действия России на Украине «беззастенчивым нарушением основных принципов устава ООН».

Ранее сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыву будут подлежать граждане из запаса и проходившие военную службу, перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку.

Справка
Что известно о частичной мобилизации в РоссииПутин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, она затронет 300 тыс. человек. Что известно о мобилизации на данный момент — в материале РБК
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как будет проходить мобилизация в России: детали
Кого не будут отправлять на спецоперацию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирБайден Джо