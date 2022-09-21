Лавров: Донбасс, Запорожье, Херсонщина имеют право на самоопределение согласно уставу ООН

«Что касается упомянутых вами других освобожденных от гнета неонацистского киевского режима территорий Украины, исходим из того, что их жители вправе самостоятельно определять свою судьбу. Мы видим стремление людей быть вместе с Россией и поэтому с уважением отнесемся к их выбору. Соответствующие намерения в последние дни провозгласили руководители ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсонской области. Все они вправе воспользоваться правом на самоопределение в соответствии с Уставом ООН», — сказал глава МИД РФ.
Лавров напомнил, что первым государством, которое признало независимость ДНР и ЛНР, была не Россия, а Южная Осетия. «А после России это сделали также Абхазия, Сирия и КНДР. Россия признала независимость республик Донбасса в пределах границ, которые зафиксированы в их конституциях. По сути, речь идет об административных границах Донецкой и Луганской областей бывшей УССР», — заметил он.
Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября.