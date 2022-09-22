Загрязненный залив в Эквадоре очистят «плавучими островами»Это поможет справиться с загрязняющими веществами и бактериями
Фоторепортажи
38Скончался Михаил Горбачев
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
Главное
Частичная мобилизация: важное
05:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Боррель: новые санкции ЕС будут секторальными и персональными

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций против России войдут как персональные, так и секторальные ограничения. По его словам, ЕС планирует ввести новые санкции как можно скорее. Господин Боррель также сообщил, что в неформальной встрече глав МИД стран ЕС принял в Нью-Йорке принял участие премьер Украины Денис Шмыгаль.

Источник: AP 2022

«На сегодняшний день очевидно, что мы продолжим оказывать и будем развивать военную поддержку, поставляя оружие Украине. Также мы изучим и примем новые рестрикции — как персональные, так и секторальные», — сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД (цитата по ТАСС).

Боррель добавил, что ЕС намерены ввести санкции как можно скорее в ответ на планы провести референдумы о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, и подконтрольных частей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Также Жозеп Боррель сообщил, что на встрече присутствовал Денис Шмыгаль. По словам Борреля, встреча была нужна, чтобы «понять, что стоит на кону».

С 23 по 27 сентября референдумы о вхождении в состав России пройдут в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных российским военным территориях Запорожской и Херсонской областей. На Западе заявляли, что не признают их результаты.

Олеся Павленко

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как будет проходить мобилизация в России: детали
Кого не будут отправлять на спецоперацию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСсанкции