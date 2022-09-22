05:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Боррель: новые санкции ЕС будут секторальными и персональными
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций против России войдут как персональные, так и секторальные ограничения. По его словам, ЕС планирует ввести новые санкции как можно скорее. Господин Боррель также сообщил, что в неформальной встрече глав МИД стран ЕС принял в Нью-Йорке принял участие премьер Украины Денис Шмыгаль.