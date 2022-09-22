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09:10 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала «неприличным» выступление Байдена на ГА ООН с ложным цитированием Путина

Дипломат отметила, что такая позиция является «пропагандистской увязкой, которая навязывается общественности вопреки всему тому, что было действительно сказано».

Источник: РИА Новости/МИД РФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «неприличным» выступление президента США Джо Байдена с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которого он ложно процитировал речь президента РФ Владимира Путина о ядерной угрозе.

«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны. Дело в том, что он начал с якобы цитирования президента России. Он приписал президенту России слова о том, что наша страна угрожает миру ядерным оружием», — сказала она в четверг в прямом эфире «Соловьев Live».

Захарова отметила, что такая позиция является «пропагандистской увязкой, которая навязывается общественности вопреки всему тому, что было действительно сказано». «Ровно так эта позиция, к сожалению, подается в западных СМИ сейчас снова. И президент США закрепил то, что разгоняется по американским СМИ», — отметила дипломат.

Ранее Байден в своем выступлении утверждал, что Москва выступила с «откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения». Как он одновременно заверил, США понимают, что победителей в ядерной войне быть не может и что она никогда не должна быть развязана. Кроме того, Байден обещал, что США будут готовы принимать «критически важные» меры по контролю над вооружениями, независимо от происходящего в мире.

Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции «превышает тысячу километров», при этом союзные силы противостоят «не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада», который угрожает самому существованию РФ. Путин также подчеркнул, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.

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