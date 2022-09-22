10:06 (мск), источник: ТАСС
Глава ЕК считает, что санкции против РФ показали свою эффективность
По мнению Урсулы фон дер Ляйен, необходимы новые ограничения.
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НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе «требуют» введения новых санкций, рестрикции уже доказали свою эффективность. Об этом заявила председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телекомпании CNN, опубликованном в ночь на четверг.
«Все это требует новых санкций с нашей стороны <…> Санкции очень эффективны. Если посмотреть на российскую экономику — промышленность развалилась», — утверждает чиновница.
По ее словам, российский ВПК испытывает «большие трудности» из-за отсутствия поставок полупроводников из Евросоюза (ЕС). «Все эти признаки говорят о том, что санкции по-настоящему кусаются», — подчеркнула фон дер Ляйен.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД сообщества заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.