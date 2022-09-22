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11:25 (мск), источник: © РИА Новости

Военком Якутии рассказал, сколько будут получать мобилизованные

ЯКУТСК, 22 сен — РИА Новости. Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать 205 тысяч рублей в месяц и больше, рассказал в четверг военный комиссар Якутии Александр Авдонин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания», — пояснил Авдонин на брифинге оперативного штаба республики.

По его словам, в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад и имеющие навыки военной службы.

В то же время, судя по комментарию главы Крыма Сергея Аксенова, регионы могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным жителям в качестве меры дополнительной поддержки. При этом он призвал не устраивать «соревнование регионов», кто доплатит больше: возможности у всех разные, сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.

Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

В ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. По заверению министра обороны, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации нынешние призывники.

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