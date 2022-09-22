ЦИК ЛНР сообщил о запуске работы участковых комиссий референдума

«Все участковые комиссии приступили к работе по подготовке проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации, получили все бюллетени, необходимое технологическое оборудование», — говорится в заявлении Кравченко, опубликованном в Telegram-канале ЦИК республики. Всего в ЛНР образована 461 участковая комиссия.
ЦИК ЛНР увеличил число избирательных участков на территории России для проведения референдума о вхождении республики в состав РФ.
«В связи с увеличением количества желающих принять участие в референдуме жителей Луганской Народной Республики, пребывающих на территории Российской Федерации, было принято решение увеличить количество участков и сформировать 201 участок референдума за пределами Луганской Народной Республики на территории Российской Федерации», — сказала она.
В среду Кравченко сообщала, что в России будет открыт 181 участок для голосования на предстоящем референдуме.
Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов федерации. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.