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12:02 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Россию вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине, сообщило Министерство обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в публикации.

Всех освобожденных самолетом доставили в Россию. Сейчас они находятся в ведомственных госпиталях Минобороны, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Военнослужащие уже смогли связаться с родными.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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