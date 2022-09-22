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14:27 (мск), источник: © РИА Новости

Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Москва приняла кандидатуру Линн Трейси, которую Вашингтон планирует назначить послом США в России, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

Источник: U.S. Department of State

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад», — сказал дипломат журналистам.

Он напомнил, что назначение должен утвердить сенат.

По словам Рябкова, российская сторона «серьезно отнесется к малейшему признаку к улучшению» отношений, но пока видит тенденцию «на полное обрушение отношений».

«Это одна из особенностей текущего момента, в целом достаточно нестабильного и несущего в себе опасности. Пока признаков улучшения нет и близко» , — добавил замглавы ведомства.

Трейси возглавляет американскую дипмиссию в Армении, ее кандидатуру на новую должность ранее выдвинул президент Джо Байден.

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