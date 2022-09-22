Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад», — сказал дипломат журналистам.
Он напомнил, что назначение должен утвердить сенат.
По словам Рябкова, российская сторона «серьезно отнесется к малейшему признаку к улучшению» отношений, но пока видит тенденцию «на полное обрушение отношений».
«Это одна из особенностей текущего момента, в целом достаточно нестабильного и несущего в себе опасности. Пока признаков улучшения нет и близко» , — добавил замглавы ведомства.
Трейси возглавляет американскую дипмиссию в Армении, ее кандидатуру на новую должность ранее выдвинул президент Джо Байден.