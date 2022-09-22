Пушилин сообщил об освобождении Виктора Медведчука

«Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались — по сути, это застенки гестапо», — подчеркнул Пушилин.
Ранее 22 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука.
До этого, 4 августа, Лычаковский районный суд Львова продлил срок содержания под стражей Медведчука до 19 сентября.
22 июля стало известно об аресте Службой безопасности Украины (СБУ) активов Медведчука и его супруги Оксаны Марченко на $1 млн.
12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука и позже предложил РФ обменять его на пленных украинских военных.
В отношении Медведчука возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в сговоре с высшим руководством страны по организации поставок угля с не подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2014 году. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.