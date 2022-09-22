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13:54 (мск), источник: Известия

Пушилин сообщил об освобождении Виктора Медведчука

Глава Донецкой Народой Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о том, что в результате обмена с пленными Киев вернул 56 человек, в том числе и Виктора Медведчука. Об этом глава республики заявил 22 сентября журналистам.

Источник: Reuters

«Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались — по сути, это застенки гестапо», — подчеркнул Пушилин.

Ранее 22 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука.

До этого, 4 августа, Лычаковский районный суд Львова продлил срок содержания под стражей Медведчука до 19 сентября.

22 июля стало известно об аресте Службой безопасности Украины (СБУ) активов Медведчука и его супруги Оксаны Марченко на $1 млн.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука и позже предложил РФ обменять его на пленных украинских военных.

В отношении Медведчука возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в сговоре с высшим руководством страны по организации поставок угля с не подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2014 году. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

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