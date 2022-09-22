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14:31 (мск), источник: Lenta.Ru

НАТО заявило о сокращении собственных запасов оружия из-за помощи Украине

НАТО обсуждает с оборонными предприятиями ускорение производства для пополнения запасов оружия и боеприпасов, которые значительно сократились из-за постоянных поставок Украине, сообщил генсек Йенс Столтенберг в интервью Reuters.

Источник: AP 2022

«НАТО, государства-члены находятся в тесном контакте с оборонной промышленностью по вопросу ускорения темпов производства, поставок больших объемов оружия и боеприпасов, так как нам надо пополнять наши склады обеспечения сдерживания и обороны всей территории НАТО, а также для того, чтобы иметь возможность поддерживать Украину», — пояснил генсек.

Столтенберг отметил, что страны НАТО, прежде всего США, оказали беспрецедентную поддержку Украине из-за чего собственные запасы альянса сократились. На данный момент генсек альянса проводит переговоры по этой теме с государствами-членами НАТО и с представителями оборонной промышленности.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США прилагают много усилий со странами-союзниками для недопущения нападения России на членов НАТО.

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