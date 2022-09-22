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16:05 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал ложью утверждения о планах мобилизовать до 1 млн человек

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикации о планах призвать до 1 млн россиян в рамках частичной мобилизации.

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Источник: AP 2022

«Это ложь», — сказал он ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Всего в нем 10 пунктов, при этом седьмой официально не опубликован. В самом документе он значится как «для служебного пользования».

Издание «Новая газета. Европа» утверждает, что в закрытом седьмом пункте указа говорится о возможности призыва до 1 млн человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в ходе объявленной в стране частичной мобилизации на службу будут призваны 300 тыс. человек.

Справка
Что известно о частичной мобилизации в РоссииПутин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, она затронет 300 тыс. человек. Что известно о мобилизации на данный момент — в материале РБК
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