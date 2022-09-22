Песков назвал ложью утверждения о планах мобилизовать до 1 млн человек

«Это ложь», — сказал он ТАСС.
Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Всего в нем 10 пунктов, при этом седьмой официально не опубликован. В самом документе он значится как «для служебного пользования».
Издание «Новая газета. Европа» утверждает, что в закрытом седьмом пункте указа говорится о возможности призыва до 1 млн человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в ходе объявленной в стране частичной мобилизации на службу будут призваны 300 тыс. человек.