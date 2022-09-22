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Частичная мобилизация: важное
18:44 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны ответило на главные вопросы о частичной мобилизации

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство обороны разъяснило, как в России будет проходить частичная мобилизация.

Источник: © РИА Новости

  • Будут призываться те, кто необходим для выполнения задач — это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители
  • Как таковой очередности призыва из запаса нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности
  • Количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей
  • Один из основных факторов — наличие боевого опыта.
  • Будут призываться как офицеры, так и рядовые и сержанты
  • По закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55

В Минобороны отметили, что есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, например медработник, но потребность в таких специалистах минимальная.

В соответствии с законом не будут призываться:

  • забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;
  • признанные временно не годными по состоянию здоровья;
  • занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
  • имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;
  • те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона «О мобилизационной подготовке».

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Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.

Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются, исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.

Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.

Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

Справка
Что известно о частичной мобилизации в РоссииПутин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, она затронет 300 тыс. человек. Что известно о мобилизации на данный момент — в материале РБК
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