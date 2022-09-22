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19:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Санна Марин призвала запретить транзит граждан России через Финляндию

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что финское правительство считает необходимым остановить «российский туризм», а также транзит граждан России через Финляндию.

Источник: AFP 2022

Она добавила, что на данный момент сложно определить, какие меры необходимо принять для подобных ограничений.

«Власти сейчас серьезно рассматривают вопрос о том, следует ли ужесточить оценку безопасности, связанную с россиянами, приезжающими в Финляндию в связи с объявленной Россией частичной мобилизацией», — сказала госпожа Марин (цитата по Yle).

Как уточняет Yle, Финляндию не раз обвиняли в излишней снисходительности по отношению к российским гражданам, которые въезжают в Европу. На данный момент маршрут через территорию Финляндии для туристов из России является единственным способом посетить европейские страны.

С аналогичным предложение также выступал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, Хельсинки решил запретить въезд российским туристам. МИД совместно с другими ведомствами, отметил он, начинает работу по реализации этого решения.

Ранее страны Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз с Россией. Также государства, граничащие с Россией, получили разрешение на национальном уровне вводить ограничения на въезд граждан РФ. Такой запрет уже ввели страны Прибалтики и Польша.

Милена Костерева

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