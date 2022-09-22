Осенью на срочную службу в РФ будут призваны 120 тыс. человек

«Это меньше чем прошлой осенью, вместе с тем, даже при проведении специальной военной операции, это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства», — заявил военачальник.
Контр-адмирал также отметил, что количество граждан, призываемых на военную службу, до начала каждой призывной кампании устанавливается указом президента России.
Он также подчеркнул, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной операции по защите Донбасса, привлекаться не будут. Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и направлены к местам проживания.
Студентов очной формы обучения призывать и мобилизовывать не будут, добавил Цимлянский. А все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории России.
Ранее представитель Генштаба указал, что за первые сутки частичной мобилизации более 10 тыс. запасников самостоятельно прибыли в военкоматы. Однако приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности.
21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале частичной мобилизации. Он указал, что эта мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа. По данным Минобороны, в общей сложности будут призваны 300 тыс. человек. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что подготовка тех, кто подлежит частичной мобилизации, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции будет проходить больше месяца.
5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что призывники не направляются в зону проведения специальной военной операции. 29 марта Шойгу, комментируя предстоящий весенний призыв в РФ, также заявлял, что призывники в горячие точки направляться не будут. Более того, он отметил, что этой весной на военную службу будут направлены более 134 тыс. граждан РФ, что меньше, чем год назад.