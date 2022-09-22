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22:45 (мск), источник: ТАСС

Парламент Молдавии не поддержал отставку правительства Гаврилицы

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Большинство депутатов парламента Молдавии не поддержали вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы, инициированный оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов. За высказались 30 из 75 депутатов, присутствовавших на заседании в четверг, информирует корреспондент ТАСС.

Источник: AP 2022

«Вотум недоверия не набрал необходимого количества голосов, вотум провалился. Правительство пользуется поддержкой парламента», — сообщил вице-председатель законодательного органа Михай Попшой.

Добивающиеся отставки правительства депутаты считают, что этот кабинет потерял поддержку граждан и легитимность. Оппозиция возложила на Гаврилицу ответственность за экономический кризис, высокую инфляцию и падение уровня жизни в стране. Она также критикует власти за конфликт с Москвой и нежелание обсуждать более выгодный контракт на газ.

Гаврилица, со своей стороны, обвинила оппозицию в популизме и отсутствии профессионализма. Она отметила, что кабинет работает в условиях чрезвычайной ситуации, которая была объявлена на фоне ситуации на Украине и энергетического кризиса. Свою речь она начала с призыва почтить память погибших в военных действиях на Украине минутой молчания.

Действующий кабинет утвердили в августе 2021 года депутаты поддерживающей президента страны Майю Санду проевропейской Партии действия и солидарности. Фракция этой партии в парламенте насчитывает 63 из 101 депутата.

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