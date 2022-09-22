Парламент Молдавии не поддержал отставку правительства Гаврилицы

«Вотум недоверия не набрал необходимого количества голосов, вотум провалился. Правительство пользуется поддержкой парламента», — сообщил вице-председатель законодательного органа Михай Попшой.
Добивающиеся отставки правительства депутаты считают, что этот кабинет потерял поддержку граждан и легитимность. Оппозиция возложила на Гаврилицу ответственность за экономический кризис, высокую инфляцию и падение уровня жизни в стране. Она также критикует власти за конфликт с Москвой и нежелание обсуждать более выгодный контракт на газ.
Гаврилица, со своей стороны, обвинила оппозицию в популизме и отсутствии профессионализма. Она отметила, что кабинет работает в условиях чрезвычайной ситуации, которая была объявлена на фоне ситуации на Украине и энергетического кризиса. Свою речь она начала с призыва почтить память погибших в военных действиях на Украине минутой молчания.
Действующий кабинет утвердили в августе 2021 года депутаты поддерживающей президента страны Майю Санду проевропейской Партии действия и солидарности. Фракция этой партии в парламенте насчитывает 63 из 101 депутата.