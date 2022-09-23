В Ростуризме сообщили об отсутствии ограничений по поездкам для россиян

«Вижу все многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации — как за рубеж, так и внутри страны. Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — написала она.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции «превышает тысячу километров», при этом союзные силы противостоят «не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада», который угрожает самому существованию РФ.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО. Призыв не коснется студентов и военнослужащих-срочников, мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность. Глава военного ведомства подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями.