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Частичная мобилизация: важное
01:41 (мск), источник: ТАСС

В Ростуризме сообщили об отсутствии ограничений по поездкам для россиян

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ограничений по поездкам как за рубеж, так и внутри России на федеральном уровне нет. Об этом говорится в Telegram-канале главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Источник: Reuters

«Вижу все многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации — как за рубеж, так и внутри страны. Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — написала она.

При этом Догузова напомнила, что по совету главы комитета Госдумы по обороне за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписан гражданин.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции «превышает тысячу километров», при этом союзные силы противостоят «не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада», который угрожает самому существованию РФ.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО. Призыв не коснется студентов и военнослужащих-срочников, мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность. Глава военного ведомства подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями.

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