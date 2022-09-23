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06:57 (мск), источник: © РИА Новости

Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто

ООН, 23 сен — РИА Новости. Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Источник: Reuters

«Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике, — сказал он. — Для нас это четкая красная линия. Мы не хотим заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен».

«Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам», — отметил министр.

По его оценке, «европейская экономика движется к рецессии».

«Я считаю, это полностью против интересов Европы и ее народов, — добавил он. — Мы надеемся, что как можно скорее будет мир, в наших интересах, чтобы всему нашлось решение».

После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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