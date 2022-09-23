Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто

«Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике, — сказал он. — Для нас это четкая красная линия. Мы не хотим заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен».
«Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам», — отметил министр.
«Я считаю, это полностью против интересов Европы и ее народов, — добавил он. — Мы надеемся, что как можно скорее будет мир, в наших интересах, чтобы всему нашлось решение».
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.