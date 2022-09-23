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08:20 (мск), источник: ТАСС

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов началось в 08:00 (совпадает с мск) в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Оно продлится по 27 сентября включительно, при этом в интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей.

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Источник: РИА "Новости"

Голосование на избирательных участках на территории ЛНР, Запорожья и Херсонской области будет проведено 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же начнется подсчет голосов. В ДНР проголосовать на избирательных участках можно будет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

Между тем участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.

В ЦИК Херсона заявили, что рассчитывают на то, что в голосовании примут участие около 750 тыс. избирателей. В Запорожской области в списки включены 500 тысяч человек. На 1,5 млн избирателей напечатаны бюллетени в ДНР — по числу лиц, которые могут прийти на референдум. Следить за ходом голосования в Донбассе можно будет по телеграм-каналам, которые центризбиркомы ДНР и ЛНР создали в преддверии референдума.

Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они «вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ». В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучит следующим образом: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?».

При этом в ДНР и ЛНР, где с 2020 года статусом государственного обладает только русский язык, бюллетени отпечатаны на русском, а в Запорожской и Херсонской областях вопрос написан на украинском и русском.

Всего для жителей ДНР открыто 450 участков на территории республики и более 200 в РФ. ЦИК ЛНР кроме 461 участка в республике открыл 201 участок в РФ. В Запорожской области сообщили о формировании 394 избирательных участков на территории области и 102 за ее пределами — в РФ, ЛНР, ДНР и Херсонской области. Жители Херсонской области кроме своего региона, где создали восемь территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, смогут проголосовать в Крыму, Москве и ряде других российских городов.

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