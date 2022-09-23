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11:35 (мск), источник: © РИА Новости

Голосование в Донбассе идет согласно уставу ООН, заявила Матвиенко

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Референдумы, которые в пятницу начались на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходят в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Волеизъявление проходит в соответствии с международными нормами, уставом ООН. У жителей ЛНР, ДНР, других освобожденных территорий есть такое право, законное право, а в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь.

Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации

По словам спикера, на Западе поспешили еще до начала референдумов заявить, что не признают их итогов. «Но это уже никого не удивляет, просто таким образом Европа и Америка подтвердили свой цинизм и то, что мнение жителей этих регионов их совершенно не интересует», — сказала Матвиенко.

Спикер выразила уверенность в том, что референдумы пройдут так, что ни у кого не будет оснований ставить под сомнение их легитимность.

Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.

Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

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