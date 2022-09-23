Голосование в Донбассе идет согласно уставу ООН, заявила Матвиенко

По словам спикера, на Западе поспешили еще до начала референдумов заявить, что не признают их итогов. «Но это уже никого не удивляет, просто таким образом Европа и Америка подтвердили свой цинизм и то, что мнение жителей этих регионов их совершенно не интересует», — сказала Матвиенко.
Спикер выразила уверенность в том, что референдумы пройдут так, что ни у кого не будет оснований ставить под сомнение их легитимность.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.