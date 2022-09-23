Володин: Россию не запугать санкциями из-за референдумов

«Мы отдаём себе отчёт в своих решениях, и нечего нас пугать. Евросоюз 8 лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети», — написал он.
Так Володин прокомментировал заявление руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз введет «как можно скорее» новые санкции в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов.
По мнению спикера ГД, европейским чиновникам не понять страдания жителей Донбасса и «не им советовать, что делать». У жителей же территорий, где проходят референдумы, есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН, подчеркнул Володин. Если же будут приняты решения о присоединении к России, то Москва их поддержит, добавил он.
Сегодня, а территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Голосование продлится до 27 сентября, после чего в течение пяти дней результаты будут объявлены, об этом 21 сентября сообщили в избирательной комиссии Херсонской области.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Путин также подчеркнул, что Россия поддержит решения о присоединении освобожденных территорий, если они будут приняты на референдуме.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Речь же о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет, уточнил Шойгу.