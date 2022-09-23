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11:48 (мск), источник: Ведомости

FT: новые санкции против России могут коснуться нефти и кибербезопасности

Новые санкции ЕС против России могут включать ограничение цен на нефть и сферу информационных технологий и кибербезопасности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Источник: Reuters

Восьмой пакет санкций еще не был официально анонсирован, однако официальные источники сообщили газете, что новые санкции включают введение потолка цен на нефть, а также меры в области информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Кроме того, ЕС расширит «черный список» новыми физлицами.

Как отмечает FT, страны Балтии и Польша настаивают на введении новых санкций в отношении России.

В частности, они предлагают запретить импорт алмазов и отключить большинство российских банков от системы SWIFT. В то же время источники издания отмечают, что достичь «единодушного согласия» по новым санкциям будет непросто. В пример приводится Венгрия, которая выступает против введения новых ограничений против РФ в области энергетики.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на решение провести референдумы в ЛНР, ДНР, а также Херсонской области и части Запорожья. О каких именно ограничениях идет речь, он не уточнил. Также председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила установить дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию.

Кроме того, 23 сентября Bloomberg сообщило, что в ЕС ускорили процесс введения ценового потолка на российскую нефть. По данным агентства, согласовать это решение планируется в течение нескольких недель. В то же время издание сомневается в однозначном успехе этой инициативы, поскольку у каждой страны ЕС есть свои потребности в нефти.

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