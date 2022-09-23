Лукашенко пообещал не проводить в Белоруссии мобилизацию

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — сказал Александр Лукашенко (цитата по Telegram-каналу «Пул первого»).
Господин Лукашенко добавил, что в Белоруссии будут реагировать на угрозы и попытки совершения терактов. Для этого в стране регулярно проводятся различные учения.
20 сентября Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо организовать подготовку военных сил и народного ополчения, которое находится в стадии формирования. По его словам, сейчас нельзя «упрощаться в сфере военной подготовки», поскольку ситуация складывается «серьезная» и «даже опасная».