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12:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко пообещал не проводить в Белоруссии мобилизацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будут проводить мобилизацию. При этом он сказал, что республика будет реагировать на угрозы и попытки совершения терактов.

Источник: AP 2022

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — сказал Александр Лукашенко (цитата по Telegram-каналу «Пул первого»).

Господин Лукашенко добавил, что в Белоруссии будут реагировать на угрозы и попытки совершения терактов. Для этого в стране регулярно проводятся различные учения.

20 сентября Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо организовать подготовку военных сил и народного ополчения, которое находится в стадии формирования. По его словам, сейчас нельзя «упрощаться в сфере военной подготовки», поскольку ситуация складывается «серьезная» и «даже опасная».

Олеся Павленко

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