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13:39 (мск), источник: © РИА Новости

Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Истерическую реакцию на частичную мобилизацию понять сложно: недостаток информации был, но сейчас ее очень много, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации), даже в первый день. Потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо», — сказал Песков.

Он заявил, что сейчас дефицита информации по поводу частичной мобилизации уже нет.

«Уже со вчерашнего дня все-таки в соответствии с решением кабинета министров были уже активированы все информационные линии справочные. Министерство обороны регулярно отвечает на все вопросы. Работают все телефоны. Граждане обращаются, СМИ публикуют ответы Министерства обороны. Сейчас нет дефицита в разъяснениях. Обеспечена возможность задавать вопросы», — заявил он.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

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