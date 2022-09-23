Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации

«Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации), даже в первый день. Потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо», — сказал Песков.
Он заявил, что сейчас дефицита информации по поводу частичной мобилизации уже нет.
«Уже со вчерашнего дня все-таки в соответствии с решением кабинета министров были уже активированы все информационные линии справочные. Министерство обороны регулярно отвечает на все вопросы. Работают все телефоны. Граждане обращаются, СМИ публикуют ответы Министерства обороны. Сейчас нет дефицита в разъяснениях. Обеспечена возможность задавать вопросы», — заявил он.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.