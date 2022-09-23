ЕК заявила о праве отказывать во въезде россиянам на индивидуальной основе

«Шенгенский кодекс по границам предусматривает отказ во въезде для граждан третьих стран, исходя из соображений внутренней безопасности и общественного порядка, однако такие вопросы решаются на индивидуальной основе», — сообщили «РИА Новости» в Еврокомиссии, комментируя введенный Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей запрет на въезд для граждан РФ с туристическими визами всех стран Евросоюза (ЕС).
При этом представитель ЕК отказался комментировать вопрос о том, соответствует ли общий запрет на въезд граждан России в страны Балтии европейскому праву.
22 сентября сообщалось, что ЕК совместно со странами ЕС обсудит вопрос выдачи виз гражданам России по гуманитарным соображениям. Как заявила представитель ЕК Анита Хипер, возможный пересмотр визовых ограничений для россиян стал обсуждаться после объявления 21 сентября о частичной мобилизации в РФ.
Ранее, 19 сентября, Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС. Тогда сообщалось, что ограничение распространяется не на всех россиян. Пересекать границы смогут граждане России, посещающие членов семьи. Также исключения будут по-прежнему применяться к дипломатам. Исключительный въезд также разрешен по гуманитарным соображениям и для диссидентов.
В тот же день стало известно, что Литва не впустила 11 граждан России с шенгенскими визами в первые часы запрета на их въезд. Как указал начальник службы охраны госграницы при МВД республики генерал Рустамас Любаевас, стремление россиян попасть на литовскую территорию по гуманитарным соображениям должно быть подтверждено документально.
12 сентября прекратило свое действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, спустя 15 лет после подписания. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.
Визовые ограничения для россиян стали продолжением санкционной политики ЕС против Москвы на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.