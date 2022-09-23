Минцифры разъяснило, какие документы нужны для отсрочки журналистам и айтишникам

Минцифры опубликовало инструкцию для сотрудников ряда ИТ-компаний, операторов связи и зарегистрированных СМИ, которые могут получить отсрочку. Речь идет о сотрудниках, которые имеют высшее образование по своей специальности и работают полный рабочий день.
При явке в военкомат по повестке им необходимо взять с собой в военкомат несколько документов, среди которых:
Минобороны ранее сегодня сообщило, что от частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. В Минобороны подчеркнули, что это необходимо «для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.