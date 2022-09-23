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15:57 (мск), источник: Ведомости

Минцифры разъяснило, какие документы нужны для отсрочки журналистам и айтишникам

Минцифры опубликовало инструкцию для сотрудников ряда ИТ-компаний, операторов связи и зарегистрированных СМИ, которые могут получить отсрочку. Речь идет о сотрудниках, которые имеют высшее образование по своей специальности и работают полный рабочий день.

Источник: Reuters

Минцифры опубликовало инструкцию для сотрудников ряда ИТ-компаний, операторов связи и зарегистрированных СМИ, которые могут получить отсрочку. Речь идет о сотрудниках, которые имеют высшее образование по своей специальности и работают полный рабочий день.

При явке в военкомат по повестке им необходимо взять с собой в военкомат несколько документов, среди которых:

  • оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;
  • диплом о получении профессионального высшего образования;
  • оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией и/или издателем средства массовой информации и/или вещателем телеканала, радиоканала, или копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом;
  • справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в обеспечении производства и распространения информационной продукции;
  • копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ, в обеспечении производства и/или распространения которого участвует сотрудник.

Минобороны ранее сегодня сообщило, что от частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. В Минобороны подчеркнули, что это необходимо «для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

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