Столтенберг предупредил страны НАТО о тяжелой зиме

«Конечно, мы приближаемся к зиме, и это будет тяжелая зима с высокими ценами на энергию и инфляцией», — сказал он в вышедшем в эфир в пятницу интервью телеканалу CNN.
По его словам, страны альянса платят высокую цену и испытывают трудности, так как «единственная альтернатива — это дать [президенту России Владимиру] Путину» возможность достичь целей спецоперации на Украине.
Энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС) усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для трубопровода «Северный поток» из-за санкционных ограничений. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
В свою очередь в Национальной ассоциации директоров служб по оказанию помощи энергопотребителям США сообщили, что грядущей зимой средние расходы жителей страны на оплату электроэнергии грядущей зимой могут вырасти на 42% по сравнению с сезоном 2019−2020 годов.