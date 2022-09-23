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18:13 (мск), источник: © РИА Новости

Финляндия ограничит въезд россиянам

ХЕЛЬСИНКИ, 23 сен — РИА Новости. Принципиальное решение об ограничении въезда в Финляндию граждан России и выдачи им виз принято на совместном заседании в пятницу президента Финляндии Саули Ниинистё, комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности, следует из сообщения канцелярии президента Финляндии.

Источник: © РИА Новости

Дата начала ограничений не указывается.

«В пятницу, 23 сентября, президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии», — говорится в сообщении.

Как сообщают финские СМИ, дополнительная информация будет озвучена главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто в 18.45 мск на пресс-брифинге.

С 19 сентября Финляндия стала единственной страной ЕС с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами.

Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.

В Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции. Ранее свои предложения о дальнейшем ужесточении выдачи виз россиянам высказали президент Финляндии Саули Ниинистё, глава МИД Пекка Хаависто, премьер-министр Санна Марин. Власти настаивают на едином решении ЕС по ограничению выдачи виз россиянам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением шенгенских виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, надо учитывать прежде всего собственные интересы.

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