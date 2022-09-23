Украина утвердила своего нового посла в Германии вместо скандального Мельника

47-летний Макеев в течение длительного периода был политическим директором украинского МИД, а в Берлин в октябре 2022 года он отправится с поста спецпредставителя внешнеполитического ведомства по санкционной политике.
Макеев, судя по всему, продолжит линию своего предшественника — скандально известного Андрея Мельника. По крайней мере сам Мельник в этом ничуть не сомневается. В интервью Der Spiegel в августе он сказал, что его преемник «хотел бы быть милее и симпатичнее, вести себя спокойнее», как того хотели бы все дипломаты, но у него «не будет иного выбора, кроме как отстаивать интересы Украины твёрдым и ясным голосом».
Напомним, что Зеленский подписал указ об увольнении Мельника с дипломатической должности в ФРГ 9 июля. Бывший дипломат не раз отмечался скандальными высказываниями. Так, недавно он решил похвалить пособника гитлеровцев Степана Бандеру как «борца за свободу». А ранее называл канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» и обвинял его в отсутствии мужества и лидерства. Досталось от Мельника и экс-главе немецкого правительства Ангеле Меркель — якобы за то, что она оправдывала политику в отношении России.