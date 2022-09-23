21:17 (мск), источник: © РИА Новости
Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации
ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации, назвав их трусами и предателями.
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«Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что, когда уклонист нуждается в государстве, то он «гражданин с большой буквы, требующий соблюдения» своих прав.
«Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город», — заявил Кадыров.
В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.