Телескоп Уэбба сделал лучший снимок Нептуна за десятилетияНа снимках можно четко разглядеть кольца планеты
Фоторепортажи
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
16Прощание с Дарьей Дугиной
21:17 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации

ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации, назвав их трусами и предателями.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что, когда уклонист нуждается в государстве, то он «гражданин с большой буквы, требующий соблюдения» своих прав.

«Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город», — заявил Кадыров.

В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Генштабе разъяснили порядок частичной мобилизации россиян
Американцы высмеяли Зеленского после призыва 'наказать' Россию
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Запорожской области обнаружили группу украинских диверсантов
Минобороны заявило о сбитом украинском МиГ-29 и двух Су-25
Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации
Минобороны уточнило, кто не попадет под частичную мобилизацию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Кадыров Рамзан