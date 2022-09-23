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22:22 (мск), источник: ТАСС

Турция не признает проводимые на Украине референдумы

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что его страна признает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Источник: Reuters

АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Турция не признает итоги проводимых на Украине референдумов, сообщил в пятницу официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV.

"Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны, — заявил Калын.

По его мнению, конфликт на Украине в связи с объявленной в России частичной мобилизацией может затянуться. «Мы изначально предполагали, что война может долго продлиться. Нынешняя ситуация говорит в пользу того, что она затянется», — сказал Калын.

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов РФ. Голосование на всех этих территориях проходит с 23 по 27 сентября.

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