Соцфонд выделит 11,4 трлн рублей на пенсии и поддержку семей с детьми в 2023 году

«Социальный фонд России направит в 2023 году свыше 9,5 трлн рублей на выплаты пенсий и 1,9 трлн рублей — на различные меры поддержки семей с детьми. Проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социального фонда России) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов представлен Минтрудом России на портале для общественного обсуждения на экспертизу», — сообщили в пресс-службе Минтруда.
По словам главы ведомства Антона Котякова, расходы Соцфонда составят более 13,5 трлн рублей. Это выплата пенсий, пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячных денежных выплат, универсального пособия и других мер поддержки семей с детьми. Из них порядка 840 млрд рублей направят на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком.
На страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и обеспечение предупредительных мер предусмотрено порядка 130 млрд рублей, на ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан — около 500 млрд рублей.
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации начнет работу 1 января 2023 года. Также с 1 января 2023 года работодатели перейдут на единый тариф уплаты страховых взносов.
Власти России приняли решение ввести с 1 января 2023 года пособие для малоимущих. Новую меру поддержки населения 22 сентября анонсировал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Пособие заменит несколько уже введенных ранее мер социальной защиты.
Также в этот день в Минтруде сообщили, что средний размер универсального пособия на одного ребенка по России составит 7 тыс. рублей, 10,5 тыс. рублей или 14 тыс. рублей в зависимости от уровня нуждаемости семьи.