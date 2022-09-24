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05:28 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД КНР назвал действия США по Тайваню попыткой подорвать суверенитет Китая

ПЕКИН, 24 сентября. /ТАСС/. Действия США в отношении Тайваня являются попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Китая. Об этом заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: Reuters

«У США есть четкие политические обязательства перед китайской стороной по вопросу Тайваня. Из ранних можно назвать три китайско-американских совместных коммюнике, а из недавних — то, как нынешняя администрация многократно заявляла о том, что не поддерживает независимость Тайваня», — указал он.

Как отметил Ван И, американская сторона несколько раз заявляла о том, что не поддерживает независимость Тайваня.

«Однако шаги США идут с этим вразрез, они пытаются нанести ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности, мешают великому мирному воссоединению Китая и пытаются при помощи Тайваня управлять им», — приводятся его слова в опубликованном в субботу сообщении МИД КНР.

Министр также пояснил, что тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая, и США не имеют права вмешиваться в его урегулирование.

Ван И отметил, что стремление Тайваня к независимости серьезно уменьшает возможность мирного урегулирования.

«Мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня. Чем больше будет беснований о независимости, тем сильнее сократится вероятность мирного урегулирования», — сказал он.

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