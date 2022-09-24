Глава МИД КНР назвал действия США по Тайваню попыткой подорвать суверенитет Китая

«У США есть четкие политические обязательства перед китайской стороной по вопросу Тайваня. Из ранних можно назвать три китайско-американских совместных коммюнике, а из недавних — то, как нынешняя администрация многократно заявляла о том, что не поддерживает независимость Тайваня», — указал он.
«Однако шаги США идут с этим вразрез, они пытаются нанести ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности, мешают великому мирному воссоединению Китая и пытаются при помощи Тайваня управлять им», — приводятся его слова в опубликованном в субботу сообщении МИД КНР.
Министр также пояснил, что тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая, и США не имеют права вмешиваться в его урегулирование.
«Мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня. Чем больше будет беснований о независимости, тем сильнее сократится вероятность мирного урегулирования», — сказал он.