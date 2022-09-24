Кадыров считает, что 50% российских силовиков «снесут любую западную армию» без резервистов

Среди ведомств, у сотрудников которых хорошая физическая подготовка, он назвал МЧС, федеральную службу судебных приставов, ФСБ, федеральную службу охраны, службу внешней разведки, управления ФСИН, федеральную таможенную службу, прокуратуру и следственный комитет. «Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится. Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учетом нововведений», — написал Кадыров в Telegram.
«И поневоле начинаешь понимать, что без этого балласта всем будет лучше и легче. Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут. Только вред. Бесполезные люди. Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание. Этим мы и сильны», — добавил Кадыров.
21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу утверждает, что планируется призвать 300 тыс. человек, но пункт о необходимом числе мобилизованных в указе засекречен.