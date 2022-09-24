В США раскрыли главную проблему ВСУ с переданными Западом танками

«Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», — подчеркнуло издание.
Западу пришлось начать передавать Киеву такие специфичные вооружения после того, как у союзников США в Восточной Европе практически полностью закончились запасы танков Т-72, пояснил журнал.
При этом Словения в обмен на переданные Украине М-55 получит от Германии бронетранспортеры и колесные грузовики, полностью оставшись без танков в своей армии.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие Киеву.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.