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13:12 (мск), источник: © РИА Новости

Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией, сообщили СМИ

АНКАРА, 24 сен — РИА Новости. Турция рассматривает возможность бартерной торговли с РФ в случае закрытия платежных систем и санкционного давления, пишет в субботу газета Aydınlılk со ссылкой на Ассамблею экспортеров (TİM).

Источник: AP 2022

Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты «Мир» в Турции. В пятницу утром газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы.

Как пишет издание, президент Ассамблеи экспортеров Турции на вопрос журналистов о торговых операциях с РФ дал понять, что даже если санкции будут продлены, проблем в торговле между двумя странами не будет — на повестке дня стоит вопрос о продолжении торговли даже по бартеру.

«Если платежные системы будут абсолютно закрыты, то может появиться возможность бартерного обмена турецких товаров в обмен на закупаемую в России энергию», — пишет издание.

Турецкие «Ишбанк» и «Денизбанк» в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт «Мир». Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы «Мир» в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

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