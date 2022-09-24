Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией, сообщили СМИ

Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты «Мир» в Турции. В пятницу утром газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы.
Как пишет издание, президент Ассамблеи экспортеров Турции на вопрос журналистов о торговых операциях с РФ дал понять, что даже если санкции будут продлены, проблем в торговле между двумя странами не будет — на повестке дня стоит вопрос о продолжении торговли даже по бартеру.
«Если платежные системы будут абсолютно закрыты, то может появиться возможность бартерного обмена турецких товаров в обмен на закупаемую в России энергию», — пишет издание.
Турецкие «Ишбанк» и «Денизбанк» в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт «Мир». Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы «Мир» в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.