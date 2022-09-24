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09:47 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД Венгрии назвали условие для урегулирования кризиса на Украине

ООН, 24 сен — РИА Новости. Кризис на Украине не удастся урегулировать без достижения договоренности между Россией и США, вне зависимости от того, устраивает такой исход другие страны или нет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Источник: © РИА Новости

«Я считаю — хотя, возможно, я ошибаюсь, и это непопулярная позиция — но я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений между РФ и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет. Такова наша позиция. Она может быть ошибочной, но я полагаю, что для разрешения этой… ситуации как можно скорее российско-американский диалог необходим», — сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава венгерского МИД также прокомментировал возможность отправки сил НАТО на Украину, которая уже много месяцев муссируется в западных СМИ. Как отметил министр, до сих пор соглашения между странами альянса позволяли избежать размещения союзных сил на Украине.

«Мы хотели бы, чтобы эти решения остались в силе», — подчеркнул Сиярто.

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