В МИД Венгрии назвали условие для урегулирования кризиса на Украине

«Я считаю — хотя, возможно, я ошибаюсь, и это непопулярная позиция — но я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений между РФ и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет. Такова наша позиция. Она может быть ошибочной, но я полагаю, что для разрешения этой… ситуации как можно скорее российско-американский диалог необходим», — сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава венгерского МИД также прокомментировал возможность отправки сил НАТО на Украину, которая уже много месяцев муссируется в западных СМИ. Как отметил министр, до сих пор соглашения между странами альянса позволяли избежать размещения союзных сил на Украине.
«Мы хотели бы, чтобы эти решения остались в силе», — подчеркнул Сиярто.