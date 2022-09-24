16:10 (мск), источник: Известия
Путин подписал пакет поправок о военной службе
Президент России Владимир Путин в субботу, 24 сентября, подписал пакет поправок о военной службе.
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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.
Кроме того, вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и уголовная ответственность за мародерство (до 15 лет).
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