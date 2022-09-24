В Китае раскопали древний город неизвестной цивилизации Возраст построек составляет около 4,5 тысяч лет.
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
Главное
Частичная мобилизация: важное
16:10 (мск), источник: Известия

Путин подписал пакет поправок о военной службе

Президент России Владимир Путин в субботу, 24 сентября, подписал пакет поправок о военной службе.

Источник: Reuters

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и уголовная ответственность за мародерство (до 15 лет).

Новость дополняется

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирзакон