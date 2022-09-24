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Частичная мобилизация: важное
17:07 (мск), источник: ТАСС

Власти Петербурга запустили чат-бот в Telegram о частичной мобилизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга создал чат-бот, посвященный частичной мобилизации, в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

«Каждый петербуржец должен иметь доступ к достоверной и объективной информации по вопросам, связанным с проведением частичной мобилизации. Это важно для правильного понимания ситуации и недопущения распространения ложной, фейковой информации», — приводит пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

В чат-боте можно получить ответы на часто возникающие вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, например, кто подлежит призыву, какое социальное обеспечение предусмотрено для мобилизуемых граждан. Содержится и другая информация для призванных. Пользоваться ботом можно круглосуточно и с любого устройства — смартфона, ноутбука или компьютера.

Для этого требуется установить на него приложение Telegram, а затем ввести в строку поиска spb_mob_bot и выбрать интересующие вопросы.

Отмечается, что чат-бот будет обновляться по мере поступления новой информации. В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться за консультацией по номеру 122. Задачей кол-центра также является оповещение петербуржцев о деталях частичной мобилизации. Эта работа будет вестись совместно с Минобороны, Минцифры РФ и другими органами власти, отметили в правительстве города.

Накануне чат-бот по вопросам мобилизации @MobilizationmskBot был создан также властями Москвы.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Мобилизация не коснется студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также еще ряда категорий граждан, включая работников оборонно-промышленного комплекса. Отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники ИТ-компаний, операторов связи и СМИ.

Кроме того, как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55.

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