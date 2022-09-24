Лавров заявил, что Запад хочет расчленить Россию из-за ее самостоятельности

По его словам, официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. «Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию. Другими словами, добиться исчезновения с политической карты мира слишком самостоятельной геополитической величины», — сказал он.
Лавров с трибуны спросил, в чем же в реальности действия России за последние десятилетия ущемляли интересы оппонентов.
«Может быть, нам не могут простить, что благодаря позиции нашей страны стала возможна военно-стратегическая “разрядка” 1980−1990 годов или что мы в свое время добровольно распустили Организацию Варшавского договора, лишив НАТО смысла ее существования? Поддержали воссоединение Германии без каких-либо условий и вопреки позиции Лондона и Парижа? Вывели вооруженные силы из Европы, Азии, Латинской Америки? Признали независимость бывших советских республик? Поверили обещаниям лидеров Запада не расширять НАТО “ни на дюйм” в восточном направлении, а когда процесс пошел, согласились его фактически легитимизировать посредством заключения Основополагающего акта Россия — НАТО? Может быть, мы нарушили интересы Запада, предупреждая его о неприемлемости приближения угрожающей военной инфраструктуры вплотную к нашим границам?» — указал глава МИД РФ.