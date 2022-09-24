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Частичная мобилизация: важное
21:30 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов

МОСКВА 24 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты очной и очно-заочной формы обучения получают отсрочку от частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля.

Источник: Reuters

Эта мера затронет тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

«Постановляю установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — говорится в указе.

Глава государства 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

В Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.

В российские войска призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. Как отметил глава Минобороны, ни о какой мобилизации нынешних призывников речи не идет.

Справка
Что известно о частичной мобилизации в РоссииПутин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, она затронет 300 тыс. человек. Что известно о мобилизации на данный момент — в материале РБК
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