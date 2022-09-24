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24 сентября, источник: © РИА Новости

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, заявил Лавров

ООН, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем дольше отказывается Киев, тем труднее будет договариваться.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Тут у нас одна группа посредников, с которой я тоже здесь встречался, от уважаемой международной организации, региональной, они мне говорят: “вот, давайте, мы поедем в Киев, что туда передать?” Я говорю: “вы все знаете, я вам сказал, что они (Киев) прервали эти переговоры, после чего, это в середине лета, (президента РФ Владимира) Путина спросили, почему Россия отказывается от переговоров”, — рассказал Лавров на пресс-конференции.

«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться», — добавил Лавров.

Министр заключил: «не надо на нас вешать ярлык отказников».

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