Россия не отказывается от переговоров с Украиной, заявил Лавров

«Тут у нас одна группа посредников, с которой я тоже здесь встречался, от уважаемой международной организации, региональной, они мне говорят: “вот, давайте, мы поедем в Киев, что туда передать?” Я говорю: “вы все знаете, я вам сказал, что они (Киев) прервали эти переговоры, после чего, это в середине лета, (президента РФ Владимира) Путина спросили, почему Россия отказывается от переговоров”, — рассказал Лавров на пресс-конференции.
«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться», — добавил Лавров.
Министр заключил: «не надо на нас вешать ярлык отказников».