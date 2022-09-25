В Китае раскопали древний город неизвестной цивилизации Возраст построек составляет около 4,5 тысяч лет.
Фоторепортажи
12Погиб актер Сергей Пускепалис
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
Главное
Частичная мобилизация: важное
01:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Мурашко призвал декриминализировать врачебную деятельность

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал декриминализировать врачебную деятельность в стране. Его слова в эфире телеканала «Культура» передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По мнению Мурашко, врачей нельзя подвергать судебному преследованию. «Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики», — добавил он.

Министр отметил, что у врача не должно быть ощущения «даже какого-то страха» перед этим преследованием. В противном случае медработники будут назначать больше обследований и консилиумов, теряя время.

В 2020 году президент России Владимир Путин поручил освободить врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств, содержащих наркотические вещества.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
Путин ответил шантажирующим Россию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицина