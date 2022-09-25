Мурашко призвал декриминализировать врачебную деятельность

По мнению Мурашко, врачей нельзя подвергать судебному преследованию. «Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики», — добавил он.
Министр отметил, что у врача не должно быть ощущения «даже какого-то страха» перед этим преследованием. В противном случае медработники будут назначать больше обследований и консилиумов, теряя время.
В 2020 году президент России Владимир Путин поручил освободить врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств, содержащих наркотические вещества.